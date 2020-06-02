Астронавты поделились впечатлениями от полета на Crew Dragon

Москва, 2 июня. Американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, совершившие полет на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции, поделились своими впечатлениями.

Ранее астронавты уже имели опыт полета на Space Shuttle и российских «Союзах». 30 мая американцев на борт МКС доставил космический корабль Crew Dragon, принадлежащий частной корпорации SpaceX. При этом стыковкой, которая прошла в штатном режиме, управляла автоматика. По словам Херли, несмотря на современные технологии, отделение от Falcon 9 прошло «довольно жестко», хотя и с «приемлемыми» перегрузками.

Его коллега Роберт Бенкен отметил, что на протяжении всего полета Crew Dragon «фыркал и пыхтел». Тем не менее он пояснил, что полет прошел достаточно «живо». Астронавты также отметили теплый прием на МКС, сообщает «Военное обозрение».

Напомним, ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал «истерику, поднявшуюся после удачного запуска корабля Crew Dragon». Он также сообщил, что Россия в 2020 году проведет испытания двух новых ракет. Он также отметил, что очень важно иметь как минимум две транспортные системы, которые способны обеспечить присутствие экипажей на МКС.