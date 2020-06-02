Актер Борис Невзоров рассказал, что часто вспоминает убитую супругу

Москва, 2 июня. Советский и российский актер Борис Невзоров заявил, что несмотря на счастливый брак с Еленой Хрипуновой, он нередко вспоминает о своей покойной супруге Анастасии Ивановой, которая была убита в собственной квартире в 1993 году.

Тогда следователи установили, что жертва сама открыла дверь своему убийце. Более того, преступник был знаком с Ивановой. По словам Невзорова, переживания тех лет до сих пор остаются для него «внутренними и интимными». Кроме того, он лично был знаком с убийцей своей жены.

«Это был Саша Савченко… Мы работали с ним в одном театре, один раз даже вместе снимались. В общем, они умерли… Господь всех наказал!» — пояснил в интервью StarHit актер.

Невзоров также отметил, что его дочь Полина нередко рассказывает, что мама приходит к ней во снах. Сейчас девушка активно готовится к поступлению в медицинский институт.

Напомним, ранее бывший сосед по даче Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал подробности романа актера с Анастасией Заворотнюк. По словам мужчины, Жигунов очень переживал после расставания с Заворотнюк, приходил к нему в гости, просил не волноваться за него, но потом очень сильно изменился: «У него улыбка исчезла с лица. Он стал другим».