Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»

Москва, 2 июня. Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что США вступили в период «сумятицы» и «начинают сыпаться».

Об этом политик написал в своем Twitter, напомнив о последних ключевых событиях во внешней и внутренней политике Вашингтона.

«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы», — считает Пушков.

Напомним, с 25 мая Соединенные Штаты охвачены массовыми беспорядками, вспыхнувшими после того, как в Миннеаполисе полицейские во время задержания нанесли смертельную травму афроамериканцу Джорджу Флойду, после чего тот скончался в больнице. На опубликованном в Сети видео правоохранители надевают на подозреваемого в подделке чека наручники, после чего наваливаются на него втроем, причем один из полицейских давит Флойду на шею. Мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. По данным, полученным в ходе судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало удушение.

Четверо из полицейских, участвовавших в задержании, были уволены, а одному из них предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

В течение недели массовые митинги и демонстрации, сопровождающиеся поджогами и погромами, охватили практически всю территорию США. Американские власти были вынуждены ввести в ряде городов режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал «терроризмом» и «преступлением перед человечеством».