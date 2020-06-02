Мэр Вашингтона заявила, что разгон протестующих у Белого дома является позором

Вашингтон, 2 июня. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер в своем Twitter заявила, что разгон «безоружных протестующих», которые вышли на акцию около Белого дома, является позором и может затруднить работу полиции.

В своем сообщении Баузер напомнила, что ранее она ввела комендантский час в столице. Однако до его окончания правоохранители применили силу для разгона демонстрантов.

«За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!» — написала она.

Напомним, волна протестов охватила США после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Несколько дней назад в открытом доступе появилось видео, на котором мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею. В этот момент Флойд уже начинает задыхаться. В итоге мужчина скончался от асфиксии. После этого протестующие вышли на улицы Миннеаполиса, волна народного возмущения докатилась до Лос-Анджелеса и других городов Соединенных Штатов.

1 июня протесты прошли непосредственно в столице США перед Белым домом. По информации местных СМИ, во время демонстраций президента страны Дональда Трампа спецслужбы укрыли в бункере. Известно, что свыше 60 офицеров и спецагентов секретной службы пострадали в ходе демонстраций, которые продолжались с раннего вечера пятницы до поздней ночи субботы.