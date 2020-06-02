National Interest назвал опасность выхода США из Договора по открытому небу

Москва, 2 июня. Журнал The National Interest заявил, что выход США из Договора по открытому небу ставит мир на порог ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.

В статье «Почему выход из Договора по открытому небу является ошибкой» издание отмечает, что в ситуации, когда мир сталкивается с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения и экономики, США вместо того, чтобы сплачивать международное сообщество, пытаются еще сильнее дестабилизировать обстановку.

Автор указывает, что выход из договора продолжит разрушение режима контроля над вооружениями, создаваемого в течение десятилетий со времен развала СССР. Журнал возлагает вину на американского президента Дональда Трампа, который инициировал расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и отказался принять предложение российского лидера Владимира Путина о продлении договора СНВ-3 еще на пять лет.

Целью Вашингтона, указывает The National Interest, является оказание давления на Китай и Россию. Для этого США готовы возобновить проведение ядерных испытаний, что неминуемо приведет к дальнейшей гонке вооружений.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, выступив в качестве одной из ключевых мер по укреплению взаимного доверия в Европе после холодной войны. На сегодняшний день его участниками являются 34 государства. Документ позволяет странам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.

Двумя неделями ранее Трамп заявил, что США намерены выйти из договора по истечении шести месяцев. Этот шаг не одобряют даже высокопоставленные американские военные. В частности, бывший директор ЦРУ и АНБ, генерал в отставке Майкл Хейден назвал решение главы Белого дома «безумным».