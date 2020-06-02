Роспотребнадзор предупредил о новых способах мошенничества на фоне пандемии

Москва, 2 июня. Специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, что на фоне распространения коронавирусной инфекции активизировались различного рода мошенники. Одни из них пытаются завладеть деньгами, играя на страхе потребителей. Другие используют аспекты возникшей ситуации, пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, злоумышленники чаще всего предлагают купить у них «особые» фильтры, очистители воздуха или лекарства. Нередко мошенники якобы предоставляют услуги по «оплате» выписанного штраф или оформлению пропуска.

«Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений. Также доверчивым пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для того, чтобы не попасться на уловку мошенников, специалисты советуют использовать официальные источники информации и быть более бдительными.

Напомним, ранее о новых способах мошенничества в период пандемии коронавирусной инфекции рассказали специалисты Сбербанка. Как пояснили эксперты, чаще всего злоумышленники используют для прикрытия крупные кадровые интернет-агентства или предложения по возврату НДС.