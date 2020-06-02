Жена Петросяна опровергла упреки в развале его брака со Степаненко

Москва, 2 июня. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на высказывание одного из ее подписчиков в соцсетях, обвинившего женщину в разрушении брака артиста с Еленой Степаненко.

Молодая жена 74-летнего Петросяна далеко не в первый раз сталкивается с упреками в свой адрес. Многим не дает покоя ее брак с юмористом, поклонники называют его мезальянсом, а саму женщину упрекают в том, что она разрушила прежнюю семью артиста, «уведя» его от Степаненко. Сплетники утверждают, что роман Петросяна с молодой Брухуновой «закрутился» задолго до того, как он подал на развод, за глаза, а то и «в лицо» называя нынешнюю благоверную Петросяна «разлучницей».

«Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А главное, что я чиста перед собой — никогда никого ниоткуда я не уводила!» — написала Брухунова в ответ на один из комментариев в Instagram.

Отметим, что Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после брака, продлившегося 33 года. Расставание не было мирным — бывшие супруги до сих пор делят имущество в суде.

Татьяна Брухунова родилась в 1989 году в Туле и приехала в Москву получать высшее образование. В столице она стала администратором сайта Степаненко и постепенно сблизилась с Петросяном. По некоторым данным, роман молодой женщины и юмориста продолжается с 2013 года. К этому времени артист и его законная супруга уже много лет не жили вместе, оставаясь мужем и женой лишь по документам.

Брухунова — не просто спутница жизни Петросяна, она выступает в качестве его директора, занимаясь организацией концертов, взаимодействуя с журналистами, поклонниками и деловыми партнерами.