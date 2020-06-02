Sony перенесла презентацию игр для PS5 из-за беспорядков в США

Москва, 2 июня. Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за массовых беспорядков в США.

Sony объявила о том, что презентация игр для консоли нового поколения откладывается на неопределенный срок. Мероприятие, раскрывающее возможности PlayStation 5, было намечено на 4 июня. Новая дата пока не называется. Представители компании заявили, что были вынуждены пойти на этот шаг в связи с ситуацией, сложившейся в Соединенных Штатах.

«Мы понимаем желание игроков по всему миру увидеть игры для PlayStation 5, но считаем, что сейчас неподходящее время праздновать, и на время отступим, чтобы позволить более важным голосам быть услышанными», — сообщает Sony.

Ранее в компании рассказали, что намеченная на 4 июня презентация должна была стать первым из целого ряда мероприятий, посвященных выходу PS5. Возможности консоли в этот день планировалось продемонстрировать с помощью нескольких эксклюзивов.

Напомним, массовые беспорядки, охватившие крупнейшие американские города, начались после того, как в ходе задержания в Миннеаполисе полицейские причинили смертельную травму афроамериканцу Джорджу Флойду. Ситуация становится все более сложной день ото дня, к сдерживанию митингующих привлечены не только правоохранительные органы, но и подразделения Национальной гвардии США.