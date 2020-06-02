Экс-супруг Ирины Горбачевой признался в измене

Москва, 2 июня. Актер Григорий Калинин признался, что изменял своей бывшей супруге Ирине Горбачевой, с которой он состоял в браке около восьми лет. По словам мужчины, для него это был опыт, из которого он сделал соответствующие выводы.

Ранее Горбачева в беседе с журналистом Юрием Дудем призналась, что у нее было несколько поводов для развода. В частности, она пояснила, что их отношения с Калининым охладели. Кроме того, она поймала мужа на измене. После этого экс-супруг актрисы подтвердил данные слова.

«Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше. Говорю так, потому в моей жизни были измены, в том числе изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы», — пояснил он в интервью «Экспресс газете».

При этом мужчина пояснил, что в данном случае надо учитывать, что тобой движет — любовь или спонтанная страсть. Он также заявил, что считает женскую и мужскую измену разными вещами. Однако, по его мнению, дальнейшую жизнь необходимо строить так, чтобы «никому не было больно». Он также отметил, что на сегодняшний день он не общается с бывшей супругой.

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