Ученые Росатома придумали, как лечить COVID-19 «светящимся газом»

Москва, 2 июня. Специалисты Физико-энергетического института (ФЭИ) имени Лейпунского, являющегося одним из ведущих научных центров Росатома предложили нестандартный способ лечения COVID-19 и других респираторных инфекций. Ученые изучили метод дезинфекции легких при помощи так называемого «светящегося газа» и ультрафиолета.

«Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью отраслевой газете «Страна Росатом».

Как поясняет ученый, специалисты подбирают молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании человеком будут оставаться активированными и смогут излучать ультрафиолет прямо в легких. Разработчики надеются, что новая технология позволит в будущем лечить не только коронавирусную инфекцию, но туберкулез и онкологию.

Напомним, ранее компания «Кромис» — резидент «Сколково» — зарегистрировала первый в России противовирусный лекарственный препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Препарат нарушает механизмы размножения коронавируса, действующим веществом является хорошо изученный фавипиравир.