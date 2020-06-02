NASA предупредило об опасном для Земли астероиде

Москва, 2 июня. Американское космическое агентство предупредило о приближающемся к Земле потенциально опасном астероиде.

По данным NASA, космический объект размером до 570 метров приближается к нашей планете на скорости 11 километров в секунду и пройдет на минимальном расстоянии от Земли ранним утром 6 июня.

Объект классифицирован как «потенциально опасный», то есть не представляющий непосредственной угрозы для землян, но пересекающий земную орбиту. По предварительным расчетам, его максимальное сближение с Землей не превысит 13-кратного расстояния от нашей планеты до Луны.

Астероид под номером 163348 был открыт в 2002 году, полный оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.

Напомним, в феврале 2013 года в небе над Челябинском в результате торможения о земную атмосферу взорвался астероид, получивший неофициальное название «Чебаркульский метеорит».

Размер небесного тела, разрушение которого привело к повреждению построек в Челябинске и ранениям среди местного населения, составлял около 20 метров в поперечнике при массе в 13 тысяч тонн. На высоте в несколько километров астероид распался на десятки осколков, а мощность взрыва, произошедшего в момент его вхождения в плотные слои атмосферы примерно в 20 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Мелкие осколки Челябинского метеорита позже были использованы для изготовления сувенирных медалей, врученных чемпионам Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.