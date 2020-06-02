Глава МВД ПНС вытащил узнику «Митиги» глаз ложкой

Ливиец, которому «министр внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага вытащил глаз ложкой, направил официальную жалобу в ООН.

Рагаба аль-Меграхи летом 2019 года поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», печально известную пытками в отношении заключенных и бесчеловечными условиями содержания. В своем видеообращении в Twitter он рассказал, что в тюрьме подвергался физическому насилию и издевательствам на протяжении всего периода нахождения в «Митиге», а Фатхи Башага лично вытащил его глаз ложкой.

В заявлении Совету Безопасности ООН аль-Меграхи рассказал, как это произошло и при каких обстоятельствах — текст со свидетельствами пострадавшего был опубликован в Twitter.

بنبعث شكوى الى منظمة حقوق الانسان بالامم المتحدة ضد حكومة الوفاق الوطني في #طرابلس باش ياخذو حقهم الي سببولي الاعاقة الدايمة.. فتحي علي باشاغا

و عبد الرؤوف كارة باذن الله تبيعو الي وراكم و الي قدامكم

#ستدفعون ثمن ما فعلتم #ليبيا pic.twitter.com/wzlLqM65rb — رجب المقرحي (@Eben_Libya1) June 1, 2020

Согласно заявлению ливийца, во время визита в тюрьму министра МВД заключенного отвели к начальнику тюрьмы, лидеру террористической группировки RADA Абд Аль-Рауфу Карре. Все это время узник находился в наручниках с заведенными за спину руками.

«Не задавая вопросов, Фатхи Башага подошел ко мне, поставил на колени, зафиксировал голову. В это время я увидел в его руках ложку, поднесенную к моему лицу. В следующий момент я ощутил острую боль и лишился сознания. Когда я пришел в себя в камере, то оказалось, что у меня вырван глаз. Заключенные, находившиеся со мной в момент инцидента, подтвердили, что Фатхи Башага ложкой, которая была у него в руках вырвал мне глаз. Квалифицированная медицинская помощь мне не оказывалась», — сообщает аль-Меграхи в письме для ООН.

Он отмечает, что фактически пытка производилась лично Фатхи Башагой, главой МВД так называемого триполитанского правительства в присутствии Абд Аль-Рауфа Карры и его охранников.

«Это мое послание Организации Объединенных Наций — я заверяю вас в серьезности моих намерений. Я верю, что <…> будут наказаны за все преступления, которые они совершили против меня, и справедливость победит», — пишет Рагаба аль-Меграхи.

Напомним, Башага уже неоднократно был замечен в подобных ситуациях — против главы «правоохранительного ведомства» выступали даже боевики. Один из охранников следственного изолятора, контролируемого бандой «Абу Салим», рассказал, что в ходе одного из визитов глава МВД попросил его привести нескольких заключенных — молодых мужчин. После того, как Башага «провел досмотр», он выбрал из них несовершеннолетнего юношу и приказал доставить в комнату для допросов — он там закрылся и находился с узником вдвоем на протяжении нескольких часов. В это время из камеры были слышны крики заключенного, а по завершению «допроса» юношу достали из камеры обнаженным, раненым и с многочисленными переломами ног. В течение дня заключенный умер.

Более подробно ознакомиться с преступлениями Фатхи Башаги можно в расследовании Федерального агентства новостей по ссылке.