Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда за 30 лет

Москва, 2 июня. Премия российской нефти марки Urals к цене североморской нефти марки Brent достигла максимума за период с 1990 года.

Как сообщает агентство Argus, размер премии достиг показателя в 2,3 доллара в Северо-Западной и 2,8 доллара в Южной Европе.

«Стоимость Urals достигла рекордных значений к североморскому эталону за всю историю мониторинга с 1990 года. Поддержку стоимости сорта оказало снижение добычи в России на фоне восстановления спроса на нефть на мировом рынке из-за ослабления карантинных мер», — пишет Argus.

На прошлой неделе премия Urals в Северо-Западной Европе выросла на 1,55 доллара за баррель по отношению к Brent.

«В абсолютном выражении Urals подорожала еще заметнее — на 3,18 доллара за баррель, до 36,7 доллара за баррель», — подчеркивает агентство.

Что касается цен в Южной Европе, то здесь премия за баррель российской нефти выросла за неделю на один доллар, подорожав в абсолютном выражении на 2,63 доллара за баррель.

Argus прогнозирует, что морской экспорт Urals в первом летнем месяце сократится на 340 тысяч тонн по отношению к майским показателям, до уровня 1,3 миллиона баррелей в стуки.

Суммарные поставки российской нефти из портов РФ зарубежным партнерам в июне должны уменьшиться на 720 тысяч тонн, до 8,42 миллиона тонн в месяц, отмечает агентство. Экспорт достигнет минимальных показателей с конца 2014 года, когда объем поставок составлял 7,6 миллиона тонн в месяц.

Напомним, мировые цены на нефть обрушились, когда страны ОПЕК+ не смогли достичь договоренностей о сокращении добычи. Сложившаяся ситуация поставила на грань краха сланцевую отрасль США, после чего американский президент Дональд Трамп приложил максимальные усилия для возобновления переговоров.

В ночь на 10 апреля участники ОПЕК+ договорились сократить добычу «черного золота» на 10 миллионов баррелей в сутки с мая, соглашение будет действовать до конца весны 2022 года.