Киев, 2 июня. Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США проводить переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате» без участия России.

В своей статье, опубликованной на сайте Атлантического совета (исследовательский центр, работающий под эгидой НАТО), Резников выразил мнение, что переговоры по Донбассу следует проводить с Британией и США, но без России, поскольку Москва якобы «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

Он также добавил, что Киеву не стоит отказываться от «минского формата», поскольку это дает возможность освобождать «удерживаемых» в Донбассе и в России украинцев.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании. Согласно документу, Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. В свою очередь Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

Отметим, что на бессмысленность Будапештского меморандума ранее жаловался бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, в 2014 году новые киевские власти просили США о поставках оружия и другой помощи, напоминая о подписании Украиной этого соглашения, но ему не дали ни одного патрона. Это убедило его в том, что меморандум не стоит ничего, передавал RT.

На прошлой неделе первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил Вашингтон в том, что тот «обманул» Киев из-за подписания Будапештского меморандума. По его словам, меморандум является декларативным. Американские власти публично признавали, что механизмов его выполнения для остальных участников нет. При этом Кравчук подчеркнул, что Киев к отказу от ядерного оружия подтолкнули в первую очередь США.