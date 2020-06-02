В США обманутый парень коварно отомстил возлюбленной

Москва, 2 июня. Обманутый житель США коварно отомстил бывшей девушке после того, как застал ее с другим мужчиной.

Пользователь Reddit Deadlock1989 поделился историей своего друга Джека и его бывшей девушки Джилл, которые встречались в течение нескольких лет. Около года назад Джилл осталась без работы, после чего Джек взял на себя ее расходы и стал помогать выплачивать ее кредит за новый автомобиль.

«Джилл сидела без работы. Но не потому, что ей отказывали работодатели, а потому что она стала ленивой и бездельничала, пока Джек зарабатывал за двоих», — написал Deadlock1989.

Однажды Джек приехал домой пораньше, чтобы порадовать любимую, сделав ей сюрприз. Он припарковался подальше от дома, но когда подошел ближе, увидел в окно свою девушку, которая проводила время с другим мужчиной. Парень не стал устраивать скандал, а вместо этого придумал коварный план мщения. Джек перестал оплачивать ее кредит, подключив автоплатеж с банковской карты Джилл.

«Ему оставалось лишь дождаться конца месяца», — отметил автор поста.

В один прекрасный момент карту Джилл не приняли к оплате в магазине. Позвонив в банк, девушка узнала, что все средства списали в качестве платежа по кредиту. После этого она набрала номер Джека.

«Я знаю про твою измену и больше не собираюсь платить за машину моей бывшей», — ответил парень и бросил трубку.

Позже у Джил отобрали машину за просроченные взносы по кредиту, после чего ей пришлось найти работу, на которую она ездит на автобусе.