Светлана Бондарчук рассказала, что сама заинтересовала мужа Паулиной Андреевой

Москва, 2 июня. Светлана Бондарчук призналась, что именно она обратила внимание своего супруга режиссера Федора Бондарчука на красивую актрису Паулину Андрееву, с которой теперь и живет ее бывший муж.

Светлана и Федор Бондарчуки развелись в 2016 году. Однако эта тема вновь стала топовой новостью после интервью Светланы YouTube-каналу «Осторожно, Собчак!». В беседе с Ксенией Собчак она призналась, что сама заинтересовала мужа Андреевой.

«Я была на спектакле «Около нуля» во МХАТе, увидела ее в латексном костюме. Я вообще не знала, кто она, но она на меня произвела смертельное впечатление. Я подумала: «Наконец-то красивая актриса появилась!». Пришла к Феде и сказала это. Она так органично смотрелась. В постановке все было провокационно… Ей вообще идет раздеваться. <…> Я вперед Феди все время говорила: «Какая красивая актриса». Теперь у Феди красивая жена», — рассказала Бондарчук.

Позднее издание Hello, главным редактором которого является Светлана, первым поставило на обложку пару Бондарчука и Андреевой.

Отметим, ранее Собчак высмеяла подарок актера Александра Петрова на свадьбу продюсера Бондарчука и Андреевой. Петров в ее программе рассказал, что его подарок звездной паре был не материальный — он посвятил паре стихотворение собственного сочинения.

Собчак с сарказмом сравнила Петрова на свадьбе с поэтом Владимиром Маяковским, который «вышел и подарил стихи». Актер заявил, что телеведущая все неправильно поняла. Он пояснил, что не хотел быть пафосным. Выбор подарка он объяснил просто: не знал, что подарить людям, у которых все есть.