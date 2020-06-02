Сильнейшему форварду советского хоккея Крутову могло бы исполниться 60 лет

Москва, 2 июня. Российские спортсмены вспомнили, как ушел из жизни легендарный советский хоккеист Владимир Крутов. В 80-х годах он вместе с Сергеем Макаровым и Игорем Ларионовым являлся олицетворением и символом хоккея в СССР. 1 июня Крутову могло исполниться 60 лет.

Члены команды звали Крутова «Танком» за манеру игры. Дело в том, что хоккеист отличался особым стремлением бороться и идти до конца. По словам его коллег, хоккеиста могли вынести с площадки на носилках. Однако в следующем матче он был уже в строю.

«Крутов — сильнейший форвард в истории нашего хоккея. Неожиданная и поразительно рациональная обводка. Все как будто делает открыто просто, вроде бы никакой хитрости, но остановить его невозможно», — так характеризовал Крутова тренер Анатолий Тарасов.

По словам супруги спортсмена Нины Крутовой, в личной жизни хоккеист был очень скромным и в любой ситуации умел сохранять спокойствие. Она также отметила, что Крутов был очень порядочным, потому не смог найти себя ни в советском, ни в зарубежном спорте. Он никогда не умел ничего просить для себя, поясняет она.

Легендарный советский хоккеист скончался 6 июня 2012 года. По словам медиков, причиной смерти стало внутренние кровотечение из-за обострившейся болезни на фоне язвы желудка.