Санкт-Петербург, 2 июня. Боевики так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС) Ливии отправляют в свои тюрьмы невиновных местных жителей. Об этом упомянул в ходе онлайн-конференции с главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Напомним, что когда ПНС приходит на территории, ранее занятые ЛНА, оно первым делом освобождает террористов и экстремистов из тюрем. Так произошло, например, после того, как ПНС заняло города Сурман и Сабрата и отпустили на свободу боевиков, включая участников запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1, которых ранее поймали силы ЛНА.

Инцидент произошел в апреле 2020 года, когда в результате действий боевиков аль-Кассаба была взята штурмом тюрьма, расположенная в районе Сабраты и Сурманы, в которой находились 600 заключенных. Приказ о начале операции отдали глава террористического ПНС Файез Саррадж и «министр МВД» Фатхи Башага.

Одновременно с этим, оккупация обоих населенных пунктов сопровождалась массовыми арестами мирных жителей. О бесчинствах бандитов Сарраджа по отношению к местному населению в захваченных сегодня населенных пунктах сообщал один из пользователей социальной сети Facebook.

Мисмари во время конференции подтвердил, что в плену боевиков ПНС находятся тысячи невиновных ливийцев.

Сейчас в триполитанской тюрьме «Митига» на территории ПНС удерживаются и российские граждане – социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые были похищены в Триполи в мае 2019 года. Несмотря на то, что работали они открыто, получив все необходимые разрешения и согласования, их вскоре задержали и передали боевикам группировки RADA. Главы ПНС Ливии сначала озвучивали версию о том, что социологи пытались вмешаться в местные выборы, но страна находится в состоянии гражданской войны, и никаких выборов в ближайшие пару лет там даже не намечалось. Максима и Самера до сих пор продолжают незаконно удерживать в подконтрольной террористам тюрьме «Митига», расположенной рядом с одноименным аэропортом. Кроме них, в «Митиге» удерживается и множество других невиновных людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.