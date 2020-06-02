Американский сенатор призвал Трампа жестко подавить протесты

Вашингтон, 2 июня. Сенатор США Том Коттон потребовал от президента Дональда Трампа жестко подавить протесты. Его слова процитировал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Коттон напомнил, что федеральные власти должны вмешаться, так как местная полиция перегружена, а политики – отказываются принимать меры.

«Мы всегда будем уважать право на мирный протест. Но сегодня вечером беспорядки, анархия и грабежи должны закончиться. Давайте посмотрим, как эти анархисты отреагируют, когда 101-я десантно-штурмовая дивизия окажется на другой стороне улицы», — заявил сенатор.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. Кроме того, 29 мая в городе начал действовать комендантский час. Также в город ввели подразделения Нацгвардии. Ранее Трамп назвал протесты в США актами терроризма, пишет газета «Известия».

Ситуация в США стала крайне политизированной из-за предстоящих выборов. Политики спешат использовать произошедшую трагедию в собственных целях.

Ранее экс-президент США Барак Обама призвал к тщательному расследованию смерти Флойда, погибшего после того, как полицейский, превысив полномочия, придавил ему шею. Афроамериканца задержали по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что Минюст США тщательно изучит дело.