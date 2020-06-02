Трамп назвал беспорядки в США терроризмом, призвав ввести армию в пострадавшие города

Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом и пообещал мобилизовать все военные и гражданские ресурсы для прекращения столкновений.

Трамп сообщил журналистам, что нападению вандалов подверглись мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны. Он подчеркнул, что «это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма», добавив, что «убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога».

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», — заявил Трамп журналистам.

Глава государства рекомендовал всем губернаторам развернуть Национальную гвардию в необходимом количестве, чтобы обеспечить доминирование на улицах.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», — добавил он.

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней, люди протестуют против действий правоохранителей, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Волнения начались после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники. В это время один из офицеров надавил коленом ему на шею, что привело к асфиксии. Задержанный несколько раз сообщил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда госпитализировали, но он умер в реанимации.

Ранее было опубликовано заключение официальной судебно-медицинской экспертизы: причиной смерти Флойда указана «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками полиции. Способ смерти квалифицируется как «убийство».

Как передавал RT, 5 тыс. военнослужащих были задействованы для реагирования на беспорядки в 15 штатах США и округе Колумбия. Руководство Миннесоты, где произошел трагический инцидент, впервые за всю историю штата приняло решение полностью мобилизовать Национальную гвардию из-за беспорядков. Комендантский час введен более чем в 25 крупных городах по всей стране, включая Атланту, Денвер, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго и другие.