Кадыров призвал власти США «остановить беспредел»

Грозный, 2 июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти США и международные организации «остановить беспредел» и прекратить нарушать права гражданского населения.

Об этом губернатор Чечни написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что «с ужасом наблюдает», как в Соединенных Штатах представители власти «злостно нарушают» права обычных граждан.

«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями. Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека!» — указал Кадыров.

Он обратился к международным организациям, в том числе ООН, с просьбой принять «действенные меры в отношении властей США», чтобы не допустить нарушения «прав и свобод человека» и прекратить практику «внесудебных казней».

«Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — призвал глава Чеченской Республики.

Напомним, уже неделю в США продолжаются охватившие множество городов массовые беспорядки, поводом для которых выступил инцидент, когда в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейские нанесли ему смертельную травму. Массовые демонстрации сопровождаются погромами и поджогами, есть погибшие. Представители силовых структур, сдерживающие протестующих, применяют специальные средства, в том числе слезоточивый газ и резиновые пули. Правоохранители задержали около четырех тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания с губернаторами призвал применять еще более жесткие меры к участникам демонстраций. По мнению главы Белого дома, к насилию и погромам привела недостаточно резкая реакция властей на местах.