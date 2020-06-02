Смерть афроамериканца Флойда официально признана убийством

Вашингтон, 2 июня. Опубликовано заключение официальной судебно-медицинской экспертизы погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно данным экспертов, мужчина умер от удушения в результате убийства.

В пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин штата Миннесота причиной смерти указана «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками полиции.

Способ смерти квалифицируется как «убийство».

Семья Флойда, не согласившись с первыми выводами о смерти мужчины, провела независимое вскрытие тела. Эксперты установили, что давление на сонную артерию Флойда затруднило приток крови к мозгу, а сдавливание спины мешало ему нормально дышать. Судмедэксперты подтвердили, что «тяжесть на спине, наручники и положение» выступили сопутствующими факторами, затруднявшими работу диафрагмы погибшего. По их словам, задержанный скончался на месте происшествия, «никакие другие проблемы со здоровьем не выступили причиной его смерти».

Адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп подчеркнул, что «смерть Флойда была убийством, совершенным офицерами, издевавшимися над ним в течение более восьми минут». Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт.

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней, люди протестуют против действий правоохранителей, которые привели к гибели афроамериканца Флойда. Волнения начались после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники. В это время один из офицеров надавил коленом ему на шею, что привело к асфиксии. Задержанный несколько раз сообщил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда госпитализировали, но он умер в реанимации.

Как передает RT, полицейские неоднократно предпринимали попытки разогнать протестующих, используя слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько полицейских применили силу в отношении журналистов, в том числе российских. Комендантский час введен более чем в 25 крупных городах страны, несколько штатов и округ Колумбия обратились к Национальной гвардии с просьбой оказать помощь местным полицейским. Протест против смерти темнокожего гражданина Америки был поддержан и в Европе — тысячи жителей Великобритании и Германии вышли на улицы с плакатами в руках, требуя правосудия для Флойда.