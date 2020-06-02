Бойфренд Бузовой потратил миллион во время шопинга

Москва, 2 июня. Бойфренд Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян рассказал о своем шопинге в ЦУМе. Он опубликовал сторис в своем Instagram и рассказал, что приобрел вещей примерно на миллион рублей.

По словам Манукяна, он решил поднять себе таким образом настроение.

«Я вчера поднимал себе настроение как мог. Вот потратил миллион на покупки из ЦУМа. Купил себе Versace, где-то тысяч 60-70 стоит. Куртка Balenciaga — 93 тысячи. Короче, все дорого очень», — рассказал подписчикам Манукян.

Он отметил, что это не все покупки. Манукян пообещал, что обязательно примерит все покупки и выложит сторис в Instagram.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают, что их отношения вышли на серьезный уровень. Стало известно, как Бузова зовет возлюбленного, когда остается с ним наедине. Об этом звезда рассказала во время прямого эфира с Марьяной Ро.

Певица и телеведущая отмечает, что ей очень повезло с бойфрендом. Ранее Бузова неоднократно сталкивалась с мужским предательством и едва не потеряла веру в любовь, но Манукян смог ей доказать, что искренние чувства действительно возможны.

Манукян на момент знакомства с Бузовой уже был достаточно успешным блогером, однако зарабатывал гораздо меньше избранницы. Поэтому Давиду пришлось выкручиваться разными способами, чтобы делать девушке дорогие подарки. Эта самоотверженность блогера и покорила Ольгу Бузову.