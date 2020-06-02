Психолог объяснила важность традиционной семьи для ребенка

Москва, 2 июня. Психолог Наталья Искра рассказала, почему для гармоничного развития ребенка важен традиционный формат семейных отношений.

Как пишет «ПолитЭксперт», Искра объяснила, что в традиционной семье оба родителя несут важнейшие функции, причем у матери и отца они разные. Отсутствие таких функций превращается в проблему у родителей-одиночек, а также в однополых парах.

«Мама должна любить, а папа устанавливать границы и выводить в большой мир. Если у нас один родитель, он должен совмещать функции обоих — и любить, и ставить границы. В этом случае хорошо не получается ни то, ни другое. Для социализации ребенка необходимо, чтобы в воспитании присутствовала и женская, и мужская функция», — рассказала психолог.

Она подчеркнула, что дети, растущие в однополой семье, зачастую подвергаются травле, особенно в том случае, если «родитель 1» и «родитель 2» — мужского пола.

«Это обостряется в подростковый период, когда важно быть таким, как все. Это негативно сказывается на социализации ребенка», — отметила Искра.

Напомним, признание брака как союза мужчины и женщины, а также детей как главного приоритета государственной политики России является одним из важнейших пунктов закона о поправках к Конституции РФ, который будет вынесен на общероссийское голосование 1 июля.

Накануне, поздравляя россиян с Днем защиты детей, глава государства Владимир Путин отметил, что в нашей стране вопрос воспитания подрастающего поколения является одним из ключевых приоритетов. Российский лидер указал на важность того, чтобы «каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью».