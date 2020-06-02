Въехавший в толпу в США украинец оказался бывшим бойцом ВСУ

Миннеаполис, 2 июня. Богдан Вечирко, въехавший на грузовике в толпу бунтующих жителей Миннеаполиса, оказался бывшим бойцом ВСУ и поклонником президента США Дональда Трампа.

Как сообщает «Страна.ua», выходец из Винницкой области Украины проживает в городке Отсиго в окрестностях Миннеаполиса и работает водителем в местной компании по перевозке грузов. 35-летний Вечирко горячо поддерживает Республиканскую партию и действующего президента США Дональда Трампа — он несколько раз жертвовал средства в поддержку республиканцев и комитета «Сделаем Америку снова великой».

Стало известно, что у иммигранта были проблемы с законом. Он был осужден за хулиганство после того, как напал на членов своей семьи с угрозами насилия. Также в списке совершенных им правонарушений — ложные вызовы спасателей, вождение снегохода без регистрации, управление автомобилем без использования ремня безопасности и отсутствие страховки.

Сообщается также, что ранее на принадлежащей Вечирко странице в Facebook были размещены его фотографии в военной форме, в его списке друзей — большое число военнослужащих из десантных подразделений Вооруженных сил Украины. Но по неизвестным пока причинам мужчина за несколько дней до инцидента в Миннеаполисе «зачистил» страницу от фотографий и старых статусов.

Накануне полиция Миннеаполиса задержала Вечирко по подозрению в том, что он находился за рулем грузовика, въехавшего в толпу митингующих на хайвее. Люди успели разбежаться от автомобиля, а после того, как многотонная машина остановилась, они вытащили водителя из кабины и избили. Мужчина был задержан «по подозрению в нападении» без права на освобождение под залог.