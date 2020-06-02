Единовременную выплату смогли получить уже 15 млн семей

Москва, 2 июня. В течение первых шести часов с момента старта перечислений, более 15 млн семей смогли получить единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда РФ. Данные меры были приняты правительством для того, чтобы поддержать россиян, финансы которых пострадали во время пандемии коронавируса.

По данным Минтруда, в общей сложности российским семьям уже было переведено 150 миллиардов рублей.

«Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки», — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков при этом отметив, что на данный момент выплаты продолжаются.

В пресс-службе Минтруда также уточнили, что для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Сделать это можно до 1 октября.

Напомним, еще одним способом поддержания населения в пандемию коронавирусной инфекции стало ежемесячное пособие на детей до трех лет за апрель, май и июнь. Размер выплаты составит по пять тысяч рублей за каждый месяц. Также минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличивается в два раза.