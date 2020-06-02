Муж Полины Гагариной намекнул на семейный кризис в печальных стихах

Москва, 2 июня. Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал грустные стихи в соцсетях, поклонники уверены что пара находится на грани развода.

Несмотря на то, что сам Исхаков упорно опровергает любые слухи о его разводе с Гагариной, фанаты считают, что семья переживает глубокий кризис. Об этом, мол, сами за себя говорят печальные стихи, которые мужчина публикует в своем Instagram. В поэтических строках он утверждает, что «страдал» и «вышел из тела», после чего ему стало легче.

Поклонники отметили, что автор печального поста перекрасился в блондина, что, по их мнению, также говорит о проблемах в отношениях.

«Куда же теперь? Отсюда подальше. В иные миры, где чувства острее. Не ждите меня, вернусь я не раньше, Чем время угаснет и солнце истлеет», — написал Исхаков.

В комментариях подписчики без обиняков поделились своими подозрениями.

«Официально хоть ничего не подтвердили, но по вашим стихам судя — вам очень плохо после разрыва с Полиночкой. Переживаем за вас. Вы только глупостей не наделайте», — призвала marianaturk91.

«Полина вымотала его всего. Как только уровень страданий его души достигнет нужного апогея, встретит своего человека, свою любовь. Любовь тебя найдет», — предсказала freedom_.diva.

Напомним, Исхаков — второй муж Гагариной, пара поженилась в 2014 году. Супруги воспитывают дочку Мию, которой совсем недавно исполнилось три года.