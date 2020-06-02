Независимая экспертиза подтвердила смерть Джорджа Флойда от удушья

Вашингтон, 2 июня. Независимая судмедэкспертиза, проведенная по настоянию родных погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда, показала, что он скончался от удушения.

Об этом сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп. Он заявил, что результаты экспертизы подтвердили слова свидетелей задержания погибшего, в ходе которого офицер полиции наступил коленом на его шею.

«Всемирно известные судмедэксперты Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга», — рассказал адвокат.

Эксперты установили, что давление на сонную артерию Флойда затруднило приток крови к мозгу, а сдавливание спины мешало ему нормально дышать. Баден и Уилсон подтвердили, что «тяжесть на спине, наручники и положение» выступили сопутствующими факторами, затруднявшими работу диафрагмы погибшего. По их словам, задержанный скончался на месте происшествия. По словам Бадена, «никакие другие проблемы со здоровьем не выступили причиной его смерти».

«Смерть Флойда была убийством, совершенным офицерами, издевавшимися над ним в течение более восьми минут», — сказал Крэмп.

Адвокат считает, что данные судмедэкспертизы доказывают преступный умысел и выступают достаточным основанием для предъявления офицеру Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.

Ранее стало известно, что близкие Флойда усомнились в достоверности предварительных результатов вскрытия, проведенного в округе Хэннепин в Миннесоте. Тогда судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти погибшего было не удушье, а совокупность факторов: задержание, проблемы со здоровьем и присутствие в организме опьяняющих веществ.

После гибели Флойда в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, которые перекинулись на множество городов на территории США. Четверо полицейских, принимавших участие в задержании афроамериканца, были уволены, а Чавена обвинили в причинении смерти по неосторожности.