Москва, 2 июня. В незаконной тюрьме «Митига» в столице Ливии содержатся три тысячи ливийцев и иностранцев, а преступный режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии занимается похищением людей как бизнесом. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари во время онлайн-конференции с главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем.

«К нашему ужасу и возмущению выяснилось, что в «Митиге» сидит три тысячи ливийцев и около сотни иностранных граждан. Преступный режим ПНС занимается похищением людей как бизнесом, и Шугалей и Суэйфан единственные, информация о которых предана огласке», — сообщил Малькевич по итогам беседы с Мисмари.

Напомним, сотрудник ФЗНЦ Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, проводившие социологические исследования в Ливии, были схвачены в мае 2019 года неизвестными и переданы боевикам группировки RADA, главарь которой Абд аль-Рауф Карра тесно связан с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1. Это вооруженное бандформирование подчиняется главе «МВД» ПНС Фатхи Башаге. Российские граждане попали в тюрьму «Митига» в Триполи, где они содержатся в ужасных условиях, к ним применялись пытки и издевательства «охранников».

Отметим, ранее руководитель Высшего Государственного совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри заявлял, что Шугалей и Суэйфан якобы нелегально оказались на территории Ливии весной прошлого года. Однако позднее были обнародованы снимки подтвержденных виз россиян, которые свидетельствуют о лицемерии «чиновника» ПНС Ливии.

Кроме того, Малькевич представил ранее аудиозапись и стенограмму переговоров с аль-Мишри, который заявил, что поможет россиянам, однако взамен потребовал организовать встречу главаря ПНС Файеза Сарраджа с президентом России Владимиром Путиным. Аль-Мишри таким образом намеревался склонить российские власти на сторону ПНС, прикрываясь похищенными более года назад в Ливии социологами.

1 Организация запрещена на территории РФ.