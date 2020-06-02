Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье

Москва, 2 июня. Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в доме в подмосковном Высоковске. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, мужчину нашли с огнестрельными ранениями головы.

Источники РИА Новости подтвердили, что погибший мужчина — Андрей Трайбер.

Как сообщили в СК РФ, следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 55-летнего мужчины. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в частном доме в подмосковном Высоковске 31 мая.

Следователи осмотрели место происшествия, уже опросили соседей и родственников. С места трагедии был изъят обрез охотничьего ружья.

Как сообщает «МК», знакомые спортсмена сообщили, что у него было зарегистрированное ружье, однако он утилизировал его еще в конце 2019 года. О существовании у него какого-либо другого оружия никто из близких не был в курсе.

Ранее в понедельник RT сообщал, что президент Европейских олимпийских комитетов (EOC) Янеш Косьянчич скончался в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Косьянчич возглавлял организацию с 2017 года. До этого он с 2005 года работал в исполнительном комитете EOC.