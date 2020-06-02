Захарова призвала G7 и ЕС прокомментировать беспорядки в США

Москва, 2 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия хотела бы услышать комментарии стран-участниц Евросоюза и «большой семерки» о беспорядках, которые уже на протяжении недели продолжаются в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

По мнению Захаровой, такие международные структуры, как НАТО, ЕС и G7 по поводу и без повода критикуют целый ряд стран за якобы несоблюдение прав человека. Она отмечает, что данные организации так или иначе спонсируются или воодушевляются США. Однако они пока так и не прокомментировали ситуацию с беспорядками в американском городе Миннеаполис.

«Мы видим целую неделю калейдоскоп событий — даже одно из них всегда заслуживает залпа заявлений из того же самого Европейского союза, из Брюсселя, не только из ЕС, но из НАТО. Где же партнеры США? Почему мы их не слышим?» — задала вопрос Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Официальным представитель МИД РФ заявила, что с этого момента США теряют любое моральное право упрекать другие государства в несоблюдении прав человека.

Захарова также прокомментировала слова бывшего помощника американского экс-президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Ранее она заявила, будто в разжигании протестов в США имеется роль России. В свою очередь Захарова высказала мнение, что соответствующее заявление Райс было не случайным.

«Это часть той информационной кампании, которая началась еще при администрации Обамы», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, поводом для протестов стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного правоохранителями США 25 мая в Миннеаполисе. Один из патрульных при задержании надавил на шею коленом. Мужчина предупреждал, что ему трудно дышать, но полицейские не вняли его просьбам. Позднее мужчина скончался в реанимации. Видео с действиями полицейских попало в Сеть и вызвало бурную реакцию у жителей страны.