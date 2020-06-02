Четыре человека погибли в США при крушении одномоторного самолета

Вашингтон, 2 июня. В американском штате Иллинойс четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета. Как сообщили местные власти, на данный момент обстоятельства крушения неизвестны.

В настоящее время расследованием инцидента занялось национальное управление безопасности на транспорте. Установлено, что в результате падения погиб пилот самолета и три его пассажира. Воздушное судно упало в пяти километрах от города Карлинвилла. Несмотря на то, что инцидент произошел неподалеку от жилого дома, жертв и пострадавших на земле удалось избежать, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Напомним, 30 мая в Нижегородской области упал легкомоторный самолет Як-52. Инцидент произошел 30 мая в Богородском районе. Самолет аэроклуба ДОСААФ во время учебного полета задел винтом землю, после чего произошло возгорание моторного отсека. Пострадал один человек.