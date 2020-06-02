Военные РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака

Дамаск, 2 июня. Российские военные провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В рамках выполнения положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака.

Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В ЦПВС добавили, что за прошедшие сутки боевики, подконтрольные Турции, не нарушали режим прекращения огня, действующий в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта.

«Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Эд-Дана, один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)», — сообщили в Центре по примирению.

Вечером в понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что в Идлиб прибыла колонна с подкреплениями из Турции. По данным военных источников, конвой, в составе которого находились десятки транспортных средств с бетонными блоками и оборудованием, пересек границу через пункт пропуска «Кафр-Лусин» и направился вглубь провинции. О целях передислокации партии строительных материалов не сообщается.