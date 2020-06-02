Актриса дубляжа Ярослава Турылева скончалась в Москве на 88-м году жизни

Москва, 2 июня. Cоветская и российская актриса, режиссер дубляжа Ярослава Турылева скончалась в Москве на 88-м году жизни. Причина ее смерти пока не уточняется.

«30 мая, в 6 часов утра не стало легенды нашего дубляжа, режиссера Турылевой Ярославы Георгиевны. Вечная память прекрасному другу и учителю. Покойся с миром», — написал пользователь Павел Бартяев в своем аккаунте в Facebook.

Турылева родилась в Москве 2 сентября 1932 года. Ее отцом был Георгий Громов, основатель и главный редактор «Союздетфильма». Сейчас студия переименована в Киностудию имени Максима Горького.

Актриса уже с детства занималась дубляжом детских ролей на «Мосфильме». Затем она поступила в Щукинское училище и успешно окончила его в 1960 году. Она снималась в таких фильмах, как «Сестрички Либерти», «Своя голова на плечах» и «Есть такой остров». Кроме того, она участвовала в дубляже более чем 500 фильмов, пишет газета «Известия».

Напомним, что в апреле в возрасте 77 лет скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алла Мещерякова. Об этом сообщалось на сайте Союза кинематографистов России. В Союзе кинематографистов отметили, что Мещерякова навсегда останется в памяти коллег «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности».