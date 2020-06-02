حصاد أخبار سوريا في 1 يونيو/حزيران: بشار الأسد يرفع أسعار شراء محصول القمح والمسلحون الأكراد يستأنفون التجنيد الإجباري في الحسكة.

سوريا ، 1 يونيو/حزيران. بشار الأسد يرفع أسعار شراء محصول القمح والمسلحون الأكراد يستأنفون التجنيد الإجباري في الحسكة.

بشار الأسد يرفع أسعار شراء محصول القمح في شمال سوريا

أعادت حكومة بشار الأسد أسعار الشراء العادلة لمحاصيل القمح التي نضجت في شمال سوريا. إن الاستقرار النسبي الذي تحقق من خلال عمل المركز الروسي للمصالحة في سوريا بعد تحرير الحدود محافظتي الرقة والحسكة. والآن يمكن للمزارعين السوريين تحقيق الربح.

أعلنت السلطات السورية استعدادها لشراء القمح في شمال سوريا بأسعار مرتفعة. في غضون 48 ساعة فقط، رفعت «الإدارات المستقلة» في شمال سوريا سعر شراء القمح من 225 إلى 315 ليرة سورية للكيلو. وردت دمشق بدعوة المزارعين لشراء المحاصيل منهم مقابل 400 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. ومن الممكن أن ترتفع تكلفة شراء الحبوب في المستقبل.

اللاجئون السوريين يعودون إلى المدن التي حررها الأسد من الإرهابيين

تمكنت عشرات العائلات السورية اللاجئة من العودة إلى مدينة خان شيخون المحررة من السيطرة الإرهابية. سمحت حكومة بشار الأسد للسكان بالعودة الى المدينة بعد تأمين الخدمات الأساسية.

وقال فادي سعدون المكلف بمهام محافظ إدلب في تصريح لمراسل سانا أن المحافظة “تسعى لإعادة الحياة لكل القرى والبلدات المحررة في ريف إدلب وإعادة الأهالي إليها لممارسة نشاطهم الاقتصادي والزراعي”

بعد تحرير مدينة خان شيخون، بدأت حكومة الأسد، بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، ترميما منهجيا للبنية التحتية للمدينة: شبكات إمدادات المياه، والمباني الحكومية، وكذلك المباني السكنية، التي فقدت معظمها الأبواب والنوافذ. تم تسهيل استعادة المدينة بسبب انتقال الجبهة إلى الشمال وتمكنت قوات الحكومة من تحرير وإعادة طريق M5 حماة - حلب للعمل كاملا.

ولفت سعدون إلى أنه «يجري التحضير الآن لعودة الدفعة الثانية من أهالي المدينة والبالغة 2000 شخص خاصة مع توافر الخدمات الأساسية والضرورية لحياتهم».

المسلحون الأكراد يستأنفون التجنيد الإجباري في الحسكة

استأنف المسلحون الأكراد حملات اعتقال المدنيين في الحسكة بغرض تجنيدهم قسرا. أفاد موقع النور الاخباري أنه تم اعتقال عدد من الشباب في بلدة صغيرة شمال مدينة الشدادي. تم إرسالهم جميعا بالقوة إلى معسكرات تدريب تتبع «لقوات سوريا الديمقراطية» لتلقي تدريبات خاصة.

العسكريون الروس في سوريا يساعدون على استعادة حركة المرور على الطريق السريع حلب - دير الزور

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال ألكسندر شيربيتسكي، أنهم قاموا بالمساعدة في استعادة حركة المرور على الطريق السريع حلب - دير الزور.

تصرفت القوات الروسية جنبا إلى جنب مع الإدارات المحلية. قبل ذلك، كان السكان يضطرون إلى استخدام الطرق الالتفافية، مما يزاد من وقت السفر عدة مرات.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا «في اليوم السابق، تم الاتفاق أخيرا على إجراءات انتقال السكان المدنيين ومرور المركبات في الاتجاهين على طول الطريق السريع البالغ طوله 26 كيلومترا».