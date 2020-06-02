Трубоукладчик «Академик Черский» сменил владельца

Москва, 2 июня. Предполагаемый достройщик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

По данным издания, трубоукладчик «Академик Черский» теперь принадлежит СТИФ. Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года. Трубоукладчик фигурировал на сайте «Газпром флота» по крайней мере до февраля 2020 года.

Уставный капитал СТИФ — 123 млн рублей. Основной его деятельностью заявлено аренда и управление недвижимым имуществом. В конце марта 2020 года фонд сменил прописку с Самары на Петербург.

Смену владельца связывают с санкциями США, принятыми в декабре прошлого года. Согласно документу, президент США обязан внести в черный список любую компанию, которая предоставляет суда для строительства «СП-2».

Напомним, работы по «СП-2» были остановлены в конце прошлого года после того, как компания Allseas отозвала свой трубоукладчик Pioneering Spirit из-за введенных США санкций, передавал RT. В Балтийском море осталось проложить только 6% газопровода (160 км).

Эксперты отмечают, что санкции США, вероятнее всего, угрожают непосредственному владельцу судна, которое будет достраивать трубопровод. Если было решено сделать собственником судна СТИФ, значит возможные санкции именно против этого юридического лица признаны не опасными, но под санкции США может попасть само судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 млрд кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. Категорически против проекта выступают США, Украина и отдельные страны ЕС.