حصاد اخبار سوريا في 31 مايو/ايار: السوريون يطلبون المساعدة من الدورية الروسية ، والرئيس الأسد يصدر مراسيم بتعيين 5 محافظين جدد في سوريا

سوريا ، 31 مايو/ايار. السوريون يطلبون المساعدة من الدورية الروسية ، والرئيس الأسد يصدر مراسيم بتعيين 5 محافظين جدد في سوريا

بشار الأسد يصدر مراسيم بتعيين 5 محافظين جدد في سوريا

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد سلسلة من المراسيم بشأن تعيين محافظين جدد ، وتغيير محافظين في خمس محافظات سورية.

يعين السيد همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء وهو كان تولى سابقاً منصب محافظ القنيطرة.

يعين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة حمص وهو كان تولى سابقاً منصب معاون وزير السياحة.

ويعين محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة ومروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا وغسان حليم خليل محافظا لمحافظة الحسكة.

السوريون الذين توقفوا الدورية الروسية يطلبون منهم للمساعدة

أوقف سكان محافظة الحسكة السورية رتل الشرطة العسكرية الروسية وطلبوا المساعدة منهم.

قام سكان بلدة تل طويلة بتظاهر يوم السبت الماضي بسبب تصرفات الجماعات المسلحة غير الشرعية في الأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا. يشكو السوريون من أن العصابات لا تسمح لهم بدخول أراضيهم ، وتحرق الأراضي الزراعية ، وتسرق الماشية ، وتسلب المزارع. وردد مواطنون سوريون في التظاهر دعوات لدمشق الرسمية لمساعدة.

توقفت الدورية الروسية لمعرفة سبب تجمع المدنيين.

افادت وسائل الإعلام «اصبح من المعروف من حوار بين المظاهرين و رئيس الدورية العسكرية الروسية أن الاجتماع تم تنظيمه للقاء الجيش الروسي والتوجه إليهم للمساعدة».

بعد الاستماع إلى شكاوى السوريين ، وعد العسكريون بالمساعدة في حل النزاع مع ممثلي تركيا.

روسيا تسجل خمسة انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 الساعة

أفاد المراقبون الروس من وزارة الدفاع الروسية عن خمس حالات لانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 الساعة. في الوقت نفسه ، لم يسجل المراقبون الأتراك اي القصف.

في إطار تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا ، لايزال رصد اتفاق لوقف إطلاق النار ، الذي تم إدخاله في 6 مارس/اذار بشان محافظة إدلب.

المسلحون يطلقون النار في محافظة إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، الادميرال الكسندر شيرشيربيتسكي، عن أطلاق النار من قبل مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظورة في الاتحاد الروسي) في محافظة إدلب السورية .

قصف الإرهابيون بلدات ملاجة وضهر الكبيرة وكفر موس وداديخ.

يشار إلى أن الفصائل الموالية لتركيا في سوريا ، لم تنتهاك الهدنة خلال 24 الساعة. لاتزال روسيا وتركيا الحفاظ على الاتصال بشأن الوضع في سوريا عبر قناة اتصال مستمرة.