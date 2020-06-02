Лавров напомнил Гутерришу о необходимости смягчения санкций против Сирии на фоне пандемии

Москва, 2 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем подчеркнул необходимость смягчения или приостановки санкций, препятствующих поставкам лекарств и медоборудования в Сирию на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В понедельник состоялся телефонный разговор Лаврова с Гутерришем. Основной темой беседы стало урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии «с акцентом на отдельные аспекты деятельности ООН на данных направлениях». Кроме того, стороны обсудили действия ООН по борьбе с пандемией COVID-19.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации «на земле» в Сирии, включая усилия России и Турции по стабилизации обстановки и обеспечению прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации», — сообщили в МИД РФ.

Речь идет о договоренностях РФ и Турции, заключенных 5 марта 2020 года в Москве.

Кроме того, Лавров и Гутерриш отметили, что на фоне пандемии коронавируса в Сирии возрастает угроза активизации террористов. Стороны подчеркнули «необходимость обеспечения прочной безопасности и стабильности в стране на основе восстановления ее суверенитета и территориальной целостности».

Глава МИД РФ и генсек ООН также подчеркнули, что гуманитарная помощь должна предоставляться жителям Сирии «на всей территории страны без дискриминации, политизации и предварительных условий».

«Особое значение в этой связи имеет выполнение призыва генерального секретаря ООН к смягчению или приостановке односторонних санкций, препятствующих поставкам жизненно важных лекарств и медицинского оборудования, провоцирующих дефицит товаров первой необходимости и ухудшение социально-экономического положения в стране», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Лавров в свою очередь отметил «приоритетность скорейшего решения вопроса о руководстве ооновской миссией в Ливии в условиях продолжающейся деградации ситуации в этой стране».

Отметим, ранее Лавров в своей статье для китайского издания Global Times заявил, что политика односторонних санкций в период глобальных общечеловеческих катаклизмов недопустима и негуманна. По словам министра, соответствующее поведение нельзя объяснить ничем иным, как политизацией гуманитарных вопросов и стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств.

Министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи заявлял ранее, что борьбу с коронавирусом в стране «затрудняют жестокие и несправедливые санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Дамаска». По его словам, санкции препятствуют поступлению необходимого оборудования для профилактики и диагностики заболеваний. Позицию западных стран во главе с США он назвал антигуманной.