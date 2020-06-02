Глава МИД Украины заявил, что Киев не будет помогать России с водоснабжением Крыма

Киев, 2 июня. Правительство Украины не намерено помогать России с водоснабжением Крыма несмотря на опасную ситуацию, которая может сложиться для жителей региона. Такое мнение в понедельник выразил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Руководитель внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление в эфире местного телеканала ICTV отметив, что правительство внимательно следит за событиями, которые происходят на Крымском полуострове.

«Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая <…> Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — сказал он.

Напомним, накануне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нем политик заявила, что ООН должна осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым.

Дело в том, что на сегодняшний день основным источником воды для жителей полуострова является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. Несмотря на это, после воссоединения полуострова с Россией украинские власти решили нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти не признают результаты волеизъявления крымчан.