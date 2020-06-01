Заминированный автомобиль взорвался в центре Джандариса на севере Сирии

Идлиб, 1 июня. Взрыв прогремел в зоне безопасности на севере Сирии, которую контролируют турецкие войска. По данным Firat News Agency, террористы подорвали заминированный автомобиль в Джандарисе, пригороде областного центра Африн провинции Алеппо.

Заминированный автомобиль был взорван в центре города. Сообщается, что есть жертвы, однако их число на данный момент не уточняется.

Напомним, Джандарис находится на территории кантона Африн и контролируется боевиками поддерживаемых Турцией формирований. Как правило, вылазки в зонах оккупации союзников Турции предпринимают члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В 2018 году турецкие войска оккупировали Африн по итогам операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов.