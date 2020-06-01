Путешественница из Чехии рассказала, что ее поразило в Сибири

Прага, 1 июня. Жительница Чехии Йогана Седлачкова совершила продолжительное автопутешествие в Сибирь и поделилась своими впечатлениями с журналистами. По словам женщины, она проделала путь от Праги, до Киева, Иркутска, Якутска и Магадана.

В интервью с чешским изданием Idnes Седлачкова рассказала, что ей удалось на автомобиле пересечь замерзший Байкал от юго-восточного берега к северо-западному и побывать в Оймяконе, где температура воздуха опускается до минус 70 градусов по Цельсию.

«Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время добраться можно только на лодке. На берегах Байкала мы купались в термальных источниках под открытым небом», — пояснила она.

Кроме того путешественница отметила, что дорога не обошлась без сложностей. В их автомобиле постоянно замерзало топливо, густело масло, разряжался аккумулятор. Во время путешествия в Восточной Сибири из-за экстремальных морозов в машине вовсе сломались два задних амортизатора.

Чешская путешественница также поделилась своими впечатлениями от общения с русскими людьми. Ее поразили рыбаки, которые занимаются подледным ловом прямо на озере и жители отдаленных деревень, которые вынуждены десятилетиями жить отрезанными от мира.

Напомним, ранее трэвел-блогер Дмитрий Иуанов дал совет, где отдыхать после ограничения авиасообщения с другими странами из-за коронавируса. Он предложил рассмотреть возможности внутреннего туризма. Например, туры в Карелию или на Алтай.