Наезд на двух пешеходов в Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. ФАН-ТВ

Два человека попали под колеса Hyundai на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге. Водитель не справился с управлением и на большой скорости вылетел на пешеходный переход.

ДТП произошло в понедельник около 21.33 на перекрестке Большого проспекта В.О. и 26-27 линии. Hyundai, двигающийся в правом ряду, на большой скорости вылетел на перекресток, машину занесло. В результате под колесами иномарки оказались два человека, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

По словам очевидца, пострадавших увезла скорая. Однако их состояние и живы ли они неизвестно.

На видео с камер наблюдения видно, что машина выезжает на перекресток на приличной скорости. При этом не понятно, какой маневр собирался совершить водитель. Судя по всему, он решил повернуть направо в стиле стритрейсеров, но не рассчитал скорость или слишком поздно принял решение.