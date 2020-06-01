Глава ВОЗ подтвердил вспышку Эболы в Конго

Нью-Йорк, 1 июня. В западной части Демократической Республики Конго (ДРК) обнаружена вспышка геморрагической лихорадки Эбола. Как рассказал руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, на месте уже работают эксперты его организации.

Он сообщил, что вспышка была зафиксирована в районе города Мбандаки.

«Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода», — написал руководитель ВОЗ в своем Twitter.

Он добавил, что эксперты ВОЗ уже прибыли в Мбандаку, чтобы оказать помощь властям страны в борьбе с новой вспышкой инфекции. По словам Гейбрейесуса, ДРК сейчас находится на финальной стадии борьбы с Эболой, а также с такими заболеваниями, как COVID19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.

Руководитель ВОЗ напомнил, что вспышка Эбола в Конго является напоминанием всем, что коронавирус – не единственная угроза жизни и здоровью людей, пишет газета «Известия».

Вспышка Эболы была зафиксирована в ДРК еще в июле 2018 года, преимущественно – в отдаленных восточных регионах страны. От болезни уже скончались более двух тысяч человек. Это вторая эпидемия Эболы за десятилетие – вторая произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах. От нее погибли более 11 тысяч человек.

Напомним, что Россия помогает Конго в борьбе с Эболой. Так, в прошлом году Роспотребнадзор направил в ДРК две мобильные микробиологические лаборатории. Они оснащены самым современным оборудованием и способны проводить широкий спектр исследований.