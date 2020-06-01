Солонников объяснил, почему «украинская карта» не будет разыграна в выборах президента США

Руководство Украины сильно преувеличивает ее ценность, размышляя об отношении к ней своих заокеанских хозяев. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН отреагировал на комментарий президента Украины Владимира Зеленского, который тот дал относительно скандальных записей переговоров, в которых предположительно принимал участие бывший президент Украины Петр Порошенко, а также экс-вице-президент США Джозеф Байден. Украинский лидер призвал не «втягивать» его страну в выборы в Соединенных Штатах, отметив при этом, что Киев пользуется «двусторонней поддержкой» в Америке: как в Конгрессе, так и в Сенате. Но, по мнению Солонникова, Зеленский зря беспокоится: на фоне все более мощно разворачивающегося кризиса за океаном никто из кандидатов в президенты США даже не попытается разыграть «украинскую карту».

«Не думаю, что данная тематика будет актуальна: место «главного негодяя» в политическом дискурсе Соединенных Штатов плотно занял Китай — именно он будет использоваться при моделировании образа «внешнего врага», а не Россия и, уж тем более, не Украина, — убежден политолог. — Во-вторых, у США большие проблемы в экономике и политической жизни, и обвинить в их возникновении государство, о существовании которого население страны даже не догадывалось до последнего времени, вряд ли получится».

Эксперт также отметил, что коррупционное поведение Байдена, продемонстрированное им в переговорах с Порошенко, меркнет по сравнению с теми трагическими событиями, в пучину которых погрузилось в настоящее время американское общество.

«Попытка Трампа начать избирательную кампанию с компромата на своего соперника будет воспринята избирателями как способ ухода от актуальной повестки, — уверен собеседник ФАН. — А это для него крайне опасно. Президент США не должен демонстрировать борьбу с призраками прошлого, не замечая сегодняшних проблем. Не будь в стране обвала фондовых рынков, массовой безработицы и массовых же протестов, кейсы с коррупцией в Демократической партии еще можно было бы рассматривать. Дескать, «у нас в доме все хорошо, но есть одни отдельные негодяи, на которых хотелось бы обратить внимание». Однако кивать на «маленьких негодяев» сейчас — это значит не замечать пожара в собственном жилище, падающей крыши и обрушающегося фундамента».

Солонников высмеял заявление Зеленского о «двусторонней поддержке», которую Украина якобы имеет в США. По его словам, Вашингтону «глубоко наплевать» на Киев, поскольку тот не является субъектом международной политики.