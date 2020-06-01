Жириновский назвал оптимальной новую дату голосования за поправки к Конституции РФ

Москва, 1 июня. Новая дата голосования за поправки к Конституции РФ, назначенная президентом России Владимиром Путиным на 1 июля, является самой оптимальной. Такое мнение выразил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отметил, что этот день является началом месяца. Большинство избирательных участков будут расположены в школах, позже в них начнутся экзамены, поэтому особенно удачным будет проведение голосования за поправки к Конституции 1 июля, считает Жириновский. Глава ЛДПР также отметил, что решение не совмещать голосование и проведение парада в честь Победы является правильным решением.

«Вот самая оптимальная цифра — 1 июля. Среда, будет выходной день, все пойдут и проголосуют. Будет возможность досрочно голосовать, то есть не только 1 июля, а целую неделю, поэтому здесь можно только положительно оценить», — цитирует Жириновского ТАСС.

Он также отметил, что после голосования ожидается проведение акции Бессмертный полк, а в сентябре — Единого дня голосования. Таким образом все войдет в нормальную колею, поясняет политик.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, подписав соответствующий указ. В документе говорится о необходимости учитывать при проведении голосования эпидемиологическую ситуацию.