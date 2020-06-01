Кедми объяснил, почему Украина превратилась в неуправляемое государство

Москва, 1 июня. Украина сегодня является абсолютно неуправляемым государством, неуправляемым самой украинской властью. Все это может привести к обострению военного конфликта в Донбассе, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

«На Украине ничто не находится под властью ни украинского народа, ни даже властных структур Соединенных Штатов. Ни экономика, ни судопроизводство, ни военные объекты — ничего. Часть военных объектов находится под властью местных военных командиров или тех или иных организаций или лиц. Основные стратегические проблемы на Украине под контролем США, Украина абсолютно неуправляемое и неконтролируемое государство», — заявил Кедми в эфире телеканала ТВЦ, подчеркнув, что официальные власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским «ничего не могут сделать».

Как уточнил эксперт, это связано с тем, что украинские политики могут сделать только то, на что получают разрешение. Последним примером такой позорной политики, по словам Кедми, является назначение Зеленским бывшего грузинского президента Михаила Саакашкили «по указанию кого-то из США, даже не американских властей».

«Разного рода политические авантюристы в своих интересах играют на украинском поле и делают что хотят, назначают кого хотят», — подчеркнул Кедми.

Он напомнил о скандале с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Кедми отметил, что у политика «были его личные коррупционные интересы, и президент Петр Порошенко «делал то, что хотел Байден, и отчитывался перед ним».

«То же самое сегодня. Украина абсолютно неуправляемое государство, неуправляемое самой украинской властью которое отсутствует. Украина сегодня это – Гуляй-поле, где если кто-то, что-то хочет ухватить — делает это», — заявил политолог.

Кедми добавил, что такая ситуация может привести к обострению военного конфликта в Донбассе. Причем Запад, который втянул Киев в войну, после уже не придет ему на помощь.

«Расплачиваться за это будут жители Украины, за любую авантюру, в которую ее втянут хозяева, а хозяев слишком много, слишком они безответственны», — резюмировал Кедми.

Напомним, что на Украине продолжается громкий политический скандал, связанный с публикацией «пленок Деркача» — записей переговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепартамента Джоном Керри. Записи подтвердили, что Байден оказывал влияние на Порошенко. Скандал продемонстрировал жителям Украины, как далеко зашло внешнее управление страной и как много коррупционных действий было совершено во время президентства Порошенко.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что содержание опубликованных переговоров Порошенко и Байдена свидетельствует, что США фактически создали на Украине протекторат.