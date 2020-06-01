Москва, 1 июня. В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в столице с начала пандемии COVID-19 скончались 2 624 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что процесс снятия ограничений из-за коронавируса начался в 19 регионах России, еще в 25 субъектах РФ готовятся к отмене режима самоизоляции. По его словам, прирост заболеваемости за сутки в России не превышает 2,3%. При этом в ряде регионов (Москва, Севастополь, Крым, Северная Осетия, Чечня, Мурманская, Астраханская, Магаданская области) этот показатель не выше 2%.

Также в понедельник стало известно, что храмы Москвы открываются для прихожан с 6 июня. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии COVID-19. Ранее Роспотребнадзор опубликовал поэтапный план возобновления работы храмов. На первом этапе снятия ограничений в храмы разрешат пускать не более 10 человек одновременно. При этом они должны быть в масках. Исповедоваться эксперты ведомства разрешили только на расстоянии полутора метров.