В Кузбассе МЧС России вручило велосипед десятилетнему герою

Кемерово, 1 июня. В День защиты детей заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин поблагодарил за отважный поступок школьника Андрея Гаврилова и вручил ему подарок – велосипед.

В апреле десятилетний Андрей Гаврилов спас свою младшую сестру на пожаре. Пожар произошел в частном доме многодетной семьи Гавриловых в поселке Благодатный Кемеровского района. Андрей находился дома один со своей трехлетней сестрой. Андрей заметил пожар, когда огнем уже был охвачен единственный выход из дома, а пламя стало распространяться из кухни в комнату. Школьник не растерялся и, взяв на руки свою спящую сестру, выпрыгнул на улицу через окно. Андрей получил незначительные ожоги, но сумел спастись сам и спасти свою сестру.

«Андрей – серьезный и самостоятельный ребенок. То, что он в такой непростой ситуации не растерялся и смог спасти не только себя, но и свою сестру – для нас ожидаемо. Он смелый и способен на настоящие поступки», — рассказывает Мария Гаврилова, мама юного героя.