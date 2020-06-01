ЦИК РФ может изменить порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ

Москва, 1 июня. Центризбирком РФ на предстоящем во вторник заседании может рассмотреть вопрос об изменении порядка проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

В повестке заседания ЦИК РФ, опубликованном на сайте комиссии, в первом пункте сообщается, что предстоит рассмотрение вопроса «о возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

Кроме того, членам комиссии предстоит рассмотреть вопрос «о внесении изменения в порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

Всенародное голосование по внесению поправок в действующую Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение было принято по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон.

В соответствующем указе главы государства говорится о необходимости обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением COVID-19. Голосование пройдет в нескольких вариантах, включая форму электронного голосования.

Участников голосования обеспечат масками и перчатками, за час на одном участке смогут проголосовать не более восьми человек, что сделает процедуру наиболее безопасной.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе совещания с президентом подчеркнула, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет безопаснее, чем посещение магазина. Процедура голосования будет сопровождаться необходимыми мерами безопасности, в том числе на участках оборудуют места для термометрии и дезинфекции рук.

Она также добавила, голосование пройдет при тотальном общественном наблюдении. Кроме того, в двух-трех регионах дополнительно может быть организовано дистанционное электронное голосование.