Представитель ЛНА сообщил о подготовке операции по освобождению «Митиги»

Москва, 1 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич провел онлайн-конференцию с официальным представителем Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майором Ахмадом Мисмари. Представитель ЛНА подтвердил, что армия готовит освобождение тюрьмы «Митига», где незаконно содержатся российские граждане.

В своем Telegram-канале Малькевич сообщил, что Мисмари во время онлайн-конференции «дал исчерпывающие ответы о ситуации в Ливии и о том, что собирается делать ЛНА в ближайшее время».

«Самое главное — армия готовит операцию по освобождению печально известной триполитанской тюрьмы «Митига», чтобы освободить тысячи находящихся в ней ливийцев. Там же, напомню, уже больше года находятся в плену и граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан», — написал Малькевич.

По словам журналиста, Мисмари заверил, что «армия позаботится о безопасности узников «Митиги».

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками весной прошлого года в Ливии, куда прибыли для проведения социсследований. С тех пор россияне содержатся в тюрьме.

Ранее руководитель Высшего Государственного совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри выразил готовность оказать содействие для отправки незаконно удерживаемых граждан РФ на родину. При этом представитель действующего в Триполи режима потребовал поддержки ПНС со стороны Москвы.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров и депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя ультиматум, подчеркнули, что действия ПНС Ливии, связанные с освобождением россиян, больше напоминают методы террористов.